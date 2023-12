Napoli, Spalletti: «Vincere in questa città è facilissimo»

«A Napoli è facilissimo vincere: quando si ha il supporto di una città come questa tutto diventa facile». L'eterno amore di Luciano Spalletti per l'azzurro: «Questa vittoria ha fatto esplodere la città di gioia. Quando vado in giro per Napoli e mi riconoscono sono io che li voglio abbracciare» ha spiegato l'ex allenatore azzurro.

«Io non litigo mai con nessuno, sono gli altri che litigano con me e poi accuso il colpo» ha detto con una risata lo stesso Spalletti, premiato agli Sports Awards di Gazzetta in città questa mattina. Domani la celebrazione della cittadinanza onoraria a cui mancherà De Laurentiis: «Ma accetto chi vuole tornare a essere mio amico dopo avermi perso per un po'. L'amico più grande che ho nel calcio? È Di Lorenzo. L'Europeo sarà un'esperienza bellissima e ci andiamo con tutto l'entusiasmo. Io chiamo in nazionale chi la voglia di infilarsi la maglia dell'Italia».