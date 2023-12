Spalletti cittadino onorario di Napoli, Manfredi concede la laudatio al prof Siciliano

Prende corpo la cerimonia per la consegna della cittadinanza onoraria a Luciano Spalletti da parte del consiglio comunale di Napoli. Il sindaco Manfredi ha affidato al professore di Bruno Siciliano, accademico e divulgatore scientifico, professore di controllo automatico all’Università di Napoli Federico II, direttore del centro Icaros e coordinatore del laboratorio Prisma presso il dipartimento di Ingegneria elettrica e tecnologie dell’Informazione, nonché ispiratore della sezione Robotics delle ultime edizioni di Maker Faire Rome.

«Ma per prima cosa tifoso del Napoli: non credo di aver perso una trasferta negli ultimi anni della mia squadra del cuore, ho fatto sempre di tutto per coinciliare la mia attività con le gare degli azzurri.

Sono fiero di questa richiesta che mi è arrivata dal mio amico Manfredi. Sono onorato di leggere io le motivazioni che hanno spinto la mia città a riconoscere a Luciano la cittadinanza onoraria. Ora lui è napoletano come noi. Ma lo era già da tempo».