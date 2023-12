Napoli, Mazzarri contro Spalletti: conferenza stampa durante la cerimonia per la cittadinanza onoraria

Walter Mazzarri torna a parlare. Dopo il post Inter in cui l'allenatore azzurro aveva preferito evitare commenti per non rischiare conseguenze viste le vicende arbitrali, il toscano tornerà in conferenza domani a Castel Volturno alle ore 11.15, prima della trasferta di venerdì contro la Juventus.

Una strana coincidenza, però, visto che Mazzarri potrebbe trovarsi a parlare proprio durante la premiazione di Luciano Spalletti, l'ex allenatore azzurro che domattina riceverà a Napoli la cittadinanza onoraria per quanto fatto lo scorso anno con gli azzurri. Una contemporaneità che potrebbe creare qualche problema soprattutto agli addetti ai lavori, ma probabilmente necessaria per il club azzurro atteso poi dalla partenza verso Torino.