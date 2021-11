Spartak Mosca-Napoli live dalle 16.30: Spalletti cerca il pass per gli ottavi

Serve una vittoria al Napoli per scacciare i fantasmi dell'ultima settimana: sconfitto in campionato dall'Inter ma soprattutto senza Osimhen e Zambo Anguissa, tra i migliori di questa stagione. L'avversario, lo Spartak Mosca, non è da prendere sotto gamba visti i pochi punti che raccolgono tutte e quattro le squadre: comanda il Napoli con 7 punti e insegue a solo una lunghezza il Legia Varsavia; a 5 punti il Leicester e, chiude in coda, lo Spartak a 4. E nelle ultime ore si è aggiunta anche l'indisponibilità di capitan Insigne, che salterà la trasferta di Mosca a causa di una tendinopatia da sovraccarico al ginocchio destro. Mertens dovrebbe agire da ‘falso nove’, supportato da Elmas e Lozano in posizione esterna. In mediana spazio a Lobotka, coadiuvato dalle mezzali Fabian Ruiz e Zielinski. Nessuna novità per quanto riguarda la difesa, mentre tra i pali andrà in scena la solita staffetta tra Ospina e Meret, con l’ex Udinese in qualità di prescelto per le uscite di coppa.