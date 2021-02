Nonostante le difficoltà dell'ultimo periodo, il Napoli resta vigile sul mercato in entrata in vista del prossimo anno. Tra le idee più concrete quella che riguarderebbe Nuno Tavares, il terzino del Benfica classe 2000 che potrebbe risolvere gli annosi problemi del club azzurro in quella zona di campo.

LEGGI ANCHE Il Napoli torna ad allenarsi: c'è Mertens, no Ospina e Demme

Secondo quanto riportato da Sky, Cristiano Giuntoli segue da diversi mesi l'esterno portoghese in attesa di capire quali saranno le condizioni del Napoli nella prossima stagione, nonostante il prezzo alto: il suo contratto con il Benfica scade nel 2024 e la clausola rescissoria supera già i 65 milioni di euro. La trattativa sarebbe complicata ma il Napoli resta interessato al calciatore che non ha trovato la giusta continuità in Portogallo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA