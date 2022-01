Tuanzebe a lezione senza Spalletti: «seduta» di italiano per l'azzurro

A lezione da Spalletti? No, ma a lezione di italiano: continua l'integrazione di Axel Tuanzebe in Italia, il difensore inglese ha pubblicato direttamente dai suoi account social una fotografia della sessione di lezione di italiano che porta avanti dopo gli allenamenti con gli azzurri. L'azzurro, arrivato in questa sessione di mercato invernale, è in prestito al Napoli fino a fine stagione e poi dovrà capire quale sarà il suo futuro, da discutere insieme con il Manchester United.