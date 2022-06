Kvaratskhelia illumina la Georgia: vince Rrahmani, pari per Elmas

Un gol e un assist per non farsi mancare nulla e per illuminare il pomeriggio georgiano. Khvicha Kvaratskhelia segna ancora, e che gol quella che tira fuori dal cilindro nella prima sfida in Nations League della sua Georgia contro Gibilterra: un pallonetto da posizione defilata e quasi dal limite dell'area di rigore che lascia spiazzato il portiere avversario e anche i tifosi del Napoli, squadra in cui è atteso dal prossimo luglio dopo l'accordo con il club azzurro. L'esterno resta in campo per un'ora, la Georgia ha vinto il match 4-0.

Nello stesso Gruppo D, pareggio per la Macedonia del Nord di Eljif Elmas. Il centrocampista azzurro non va oltre l'1-1 in casa della Bulgaria, ma resta in campo per 90'. Intero match anche per il Kosovo di Amir Rrahmani: la nazionale del difensore azzurro riesce a battere a domicilio Cipro e prendersi provvisoriamente la testa della classifica nel gruppo B.