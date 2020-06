LEGGI ANCHE

Tutti convocati, o quasi. Dalla lista di Rino Gattuso per la sfida al Verona di domani sera mancano solo Kevin Malcuit e, il difensore greco che ha bisogno ancora di un po' di giorni per rientrare a pieno regime. C'è, però,, lo slovacco che si era fermato prima della semifinale con l'Inter ed è già in gruppo per la sfida che restituirà al Napoli il campionato a quasi quattro mesi dall'ultima volta.Meret, Ospina Karnezis; Di Lorenzo, Luperto, Mario Rui, Ghoulam, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Allan, Zielinski, Elmas, Younes, Fabian Ruiz, Demme, Lobotka; Callejon, Lozano, Insigne, Mertens, Llorente, Milik, Politano.