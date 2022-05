Zielinski, una promessa ai tifosi: «Napoli, mi rifarò l'anno prossimo»

Di nuovo titolare e anche di nuovo in gol. Non è stata una stagione semplice per Piotr Zielinski ma il polacco ha chiuso al meglio contro lo Spezia. «Sono contento, soprattutto di aver finito bene e con un gol. Chiudiamo in bellezza, siamo contenti così e siamo felici per la Champions raggiunta, è importante anche per i tifosi» ha detto il centrocampista azzurro a fine partita.

«Nella prima parte di stagione ho fatto bene, nella seconda un po' meno, non sono stato ai miei livelli. Ma mi rifarò anno prossimo» promette Zielinski ai microfoni di Dazn. «Secondo me abbiamo raccolto meno di quanto meritassimo, ma ci è mancato troppo: con le piccole soprattutto come Empoli e Spezia. Non possiamo festeggiare ma ci possiamo riprovare tra un anno. Scontri tra tifosi? Volevamo calmare tutti, l'importante era tornare a giocare a calcio».