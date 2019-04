Space X, incidente sulla capsula: «Immagini di fumo»

e non ci sono stati feriti. Sui social media sono circolate varie immagini del fumo proveniente dalla capsula. L'incidente potrebbe ritardare il lancio di una missione con astronauti a bordo verso la Iss alla fine di quest'anno. Dopo la chiusura del programma Space Shuttle nel 2011, gli Usa hanno dovuto affidarsi alla Soyuz russa per mandare in orbita i propri cosmonauti.