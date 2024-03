Vueling migliora l'efficienza dei suoi velivoli grazie ad una tecnologia innovativa

Vueling riesce a concretizzare il suo impegno verso l’efficienza operativa e la sostenibilità, grazie all’utilizzo a bordo dei dati in tempo reale.

La compagnia aerea low cost, infatti, sta attualmente lavorando con due partner tecnologici per ottimizzare le operazioni di volo e monitorare le iniziative volte a ridurre le emissioni di Co2.

Entrambe le partnership rappresentano tappe cruciali nel programma di efficienza del carburante, un pilastro fondamentale per Vueling nel tentativo di contribuire a creare un’industria aeronautica più sostenibile.

I piloti della Compagnia stanno ora combinando le previsioni meteorologiche e del vento in tempo reale con il NavSystem di Nav Flight Services.

Questi gli consentirà di aggiornare le manovre di discesa dei loro aerei, migliorando notevolmente l'efficienza del carburante, aiutandoli a prendere decisioni basate su informazioni più accurate e aggiornate che mai.

Questo nuovo sistema, insieme a una pianificazione delle rotte più efficiente, al miglioramento delle prestazioni della flotta e all’ottimizzazione della pianificazione del carburante, sta supportando la compagnia aerea nell’obiettivo di ridurre le emissioni in tutte le sue oltre 300 rotte in Europa, Nord Africa e Medio Oriente.

La tecnologia Nav viene utilizzata insieme all'app Pilot Fuel Efficiency sviluppata da Honeywell. Questa applicazione aiuta maggiormente i piloti a calcolare le emissioni di Co2 durante il volo, oltre a evidenziare la riduzione del consumo di carburante ottenuta grazie alle decisioni basate sui dati. Inoltre, essa aumenta la conoscenza della situazione dei piloti con statistiche delle compagnie aeree e indicatori delle migliori pratiche per ogni volo.

Le ultime innovazioni sono elementi chiave del programma di trasformazione in corso di Vueling, che sta sviluppando pratiche più efficienti e sostenibili in tutti i dipartimenti della compagnia aerea. Insieme, i due sistemi consentiranno di ridurre di 2.500 tonnellate l’anno le emissioni di Co2 dell’intera flotta interna.

Isabel Garcia Alvarez di Vueling, ha affermato: «l’uso di queste due tecnologie, insieme ai nostri dati in tempo reale, è una parte vitale del continuo programma di efficienza del carburante di Vueling. I piloti possono ora modificare alla perfezione la velocità e il tempo di discesa con l'uso di questi strumenti, oltre a poter misurare immediatamente le emissioni di Co2 ridotte. Questo è solo un altro passo che stiamo facendo in Vueling per offrire voli più efficienti, e quindi più sostenibili, sia ora sia in futuro».