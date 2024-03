Nuovi Lenovo ThinkPad L e X, funzionalità innovative e migliora la sostenibilità

Lenovo ha presentato le nuove generazioni della famiglia di laptop per il business all’interno della famiglia ThinkPad. I nuovi device testimoniano l’impegno del brand in innovazione e sostenibilità, ed integrano una serie di funzionalità quali maggiore riparabilità, maggiore presenza di materiali riciclati, gestione efficiente del consumo energetico e potenziate capacità di elaborazione con funzionalità di sicurezza e gestione integrate.

ThinkPad L14

Le nuove serie L e X13 offrono diversi form factor, tra cui display da 13” o 13” 2-in-1, 14” e il nuovo ThinkPad L16 da 16”, capace di soddisfare le esigenze di portabilità senza compromettere le prestazioni. Dotati di una fotocamera opzionale da 5Mp ad alta risoluzione, gli utenti possono contare su feature potenziate di videoconferenza e di creazione di contenuti. Grazie al supporto di Ram fino a 64Gb, questi laptop permettono utilizzi multitasking senza interruzioni con prestazioni superiori.

I miglioramenti alle termiche della presa d'aria posteriore garantiscono per un uso prolungato un raffreddamento efficiente, mentre alcuni modelli offrono il supporto wi-fi 7 e 4g Lte o 5g sub6, con opzioni di connettività aggiornate.

ThinkPad L16

I laptop aziendali di nuova generazione migliorano al contempo l’esperienza d'uso e l’impatto sull'economia circolare. Per contribuire alla riduzione delle emissioni e aiutare i clienti a raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità, Lenovo ha compiuto passi avanti significativi in questo settore, grazie allo sviluppo di catene di fornitura, servizi, design dei prodotti e materiali innovativi, che gli hanno permesso di abbracciare un modello circolare di "progettazione, utilizzo, restituzione e riutilizzo". I nuovi laptop ThinkPad di Lenovo consolidano questo impegno, migliorando la riparabilità al fine di diminuire i rifiuti elettronici, offrendo la nuova tecnologia 3m che ottimizza la luminosità del display riducendo il consumo energetico e inserendo segni tattili per aumentare l’accessibilità al dispositivo.

ThinkPad L13 2-in-1

Grazie alla collaborazione con iFixit, i nuovi ThinkPad L14 Gen 5 e L16 Gen 1 si caratterizzano per una migliore riparabilità. Questa partnership ha consentito, infatti, di migliorarne il design e la progettazione, in modo che gli utenti possano facilmente riparare e aggiornare i propri dispositivi, grazie a unità sostituibili dal cliente di facile reperibilità come Dimm, tastiera, Ssd e Wwan, prolungando così la durata di vita delle macchine e contribuendo a ridurre i rifiuti elettronici.

ThinkPad l16

L'integrazione dei processori Intel Core Ultra nei ThinkPad Serie L e Serie X13 rappresenta una svolta per gli utenti che desiderano sfruttare l'Ai nei loro flussi di lavoro. Le Npu sono processori specializzati, progettati specificamente per le attività di Ai, come il riconoscimento delle immagini, l'elaborazione del linguaggio naturale e il machine learning. Eseguire queste attività su hardware dedicato permette di godere di prestazioni migliori, consumi ridotti e velocità di calcolo più elevate. Ciò si traduce in un'esperienza di elaborazione più efficiente e reattiva.

ThinkPAd X13

I Lenovo ThinkPad L14 Gen 5 e ThinkPad L16 Gen 1 sono disponibili con i processori della serie Amd Ryzen Pro 7030, progettati per gli ambienti più sfidanti come quelli delle operazioni aziendali gestite dall'It. Con un massimo di 8 core di elaborazione ad alte prestazioni, questi processori offrono capacità rapide di multitasking, permettendo produttività senza interruzioni nello svolgimento di compiti impegnativi. Grazie alla grafica integrata Amd Radeon, gli utenti beneficiano di prestazioni migliorate per la visualizzazione, di uno streaming 4k fluido e di un solido supporto multi-display. Inoltre, la dotazione delle tecnologie Amd Pro arricchisce i protocolli di sicurezza in sinergia con le soluzioni Lenovo ThinkShield, semplifica la gestibilità e contribuisce a potenziare la stabilità e l'affidabilità dei ThinkPad.

Tutti nuovi ThinkPad saranno disponibili dalla seconda metà dell’anno con prezzi che oscillano dai 999 euro del ThinkPad L14 Gen 5 Amd, fino ai 1549 euro del ThinkPad X13 2-in-1 Gen 5. Ai prezzi elencati sono Iva esclusa.