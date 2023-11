Fatto esplodere dopo 12 minuti il razzo Starship di Elon Musk. La Nasa: «Torneremo sulla Luna con SpaceX»

Un successo a metà. Il razzo Starship della SpaceX è esploso. Progettato per raggiungere la Luna e Marte, il razzo di Elon Musk non ha superato il secondo test in volo. Tre minuti dopo il lancio Starship si era separata con successo dal booster. Quindi il booster è esploso. Il secondo stadio ha proseguito il volo, ma prima che Starship potesse raggiungere l'orbita, il centro di controllo di SpaceX ha perso i contatti e circa 12 minuti dopo la navetta è stata fatta esplodere.

Starship liftoff through successful hot-stage separation pic.twitter.com/L2bH1pJZ2s — SpaceX (@SpaceX) November 18, 2023

Il commento di Space X



«Congratulazioni a tutto il team SpaceX per l'emozionante secondo test di volo integrato di Starship.

L'astronave è decollata con successo grazie alla potenza di tutti i 33 motori Raptor del Super Heavy Booster e ha superato la separazione degli stadi», ha commentato Space X.

Il commento della Nasa

«Il test di oggi è un'opportunità per imparare e poi volare di nuovo»: così l'amministratore capo della Nasa, Bill Nelson, ha commentato su X il secondo test in volo della Starship. «Il volo spaziale è un'avventura audace, che richiede spirito positivo e innovazione», scrive. «Congratulazioni ai team che hanno fatto progressi nella prova di volo di oggi», conclude aggiungendo che «insieme, Nasa e SpaceX riporteranno l'umanità sulla Luna, su Marte e oltre».