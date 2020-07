NA Startup Play Summer, 8 progetti dal Google di condominio al robot-sanificatore anti-Covid

Otto le startup che si sono presentate al NAStartUpPlay, provenienti da tutta Europa: Amburgo, Londra, Lodì, Barletta, Roma e ovviamente Napoli. L’evento online (fruibile gratuitamente Video NA StartUp Play 005) che accelera progetti innovativi, che nasce dalla fucina di creativi di NAStartUp, la “palestra” che da 7 anni promuove progetti del Made Naples, Sud e Italy.

Per l’appuntamento di luglio l’evento ha ospitato alcuni dei più riconosciuti protagonisti dell’ecosistema delle startup italiano, come il giornalista ed esperto di innovazione, Emil Abirascid e lo startupper seriale, Enrico Pandian che ha presentato la sua Fresco Frigo.

Alla guida del format online Andrea Luciano e Barbara Feluca, due degli advisor della community hanno presentato e accelerato con Giancarlo Donadio gli otto progetti innovativi che hanno raccontato le loro idee innovative.

Enrico Pandian ha presentato la sua Fresco Frigo, un frigorifero intelligente con prodotti freschi e di qualità che punta a offrire un’alternativa al “junk food” delle vending machine. Vincenzo Borriello ha raccontato Troc.me, un portale delle competenze, che offre la possibilità agli utenti di cercare professionisti in vari campi.

Non sono mancate poi le soluzioni anti-covid, con OzoneBot di Amedeo Lepore, un piccolo robot che automatizza le operazioni di sanificazione dei locali e Dist-I di Paolo Ingrassia, che ha ideato un dispositivo wearable, un bracciale che promuove il distanziamento sociale.

Anche il tema sostenibilità ha trovato molto spazio tra le idee innovative presentate all’evento, LeQ di Claudio Lasala è una tecnologia che promette di ridurre lo spreco d’acqua e di abbassare il costo della bolletta. Valentina Monfri, con la sua Monfri, ha invece ideato un ecommerce per rimettere a nuovo vecchie pellicce e promuoverne la vendita online. Mentre Jeremy Borgers con Cherries, direttamente dalla Apple Academy lancia un’app che mette in contatto i supermercati con le banche alimentari, per destinare prodotti alimentari in eccedenza a persone che ne hanno bisogno.

A chiudere le innovazioni, +Vicini di Federica Riccardi, il Google del Condominio, che aiuta le persone nella ricerca di amministratori certificati o di altri professionisti, come gli ascensoristi.

Giuseppe De Nicola, ha presentato la sua Jazz Inn, un’occasione per creare scambi di idee tra aziende, amministratori pubblici e startup, in un clima conviviale, tra buon cibo e musica jazz. L’evento si terrà dal 29 luglio fino al primo agosto.

L’EuAdvisor Antonio Troiano ha scovato un altro evento imperdibile, intervistando uno dei promotori Tommaso Vitiello, che ha parlato dei Visionary Days (21 novembre 2020), un incontro tra talenti in campi diversi in diverse città d’Italia (tra cui Napoli) per un confronto su temi come clima, risorse, energia, migrazioni, etica e tecnologia.

