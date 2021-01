Instagram: i like nei post tornano visibili, la scoperta di un informatico italiano

Tutto come dal principio, Instagram torna ai like. O almeno questi sono i rumors che riguardano il social della galassia Zuckerberg, che per arginare la dipendenza dilagante dei followers dai "mi piace", ha scelto di nascondere il conteggio dei click digitale.

A scorprire le intenzioni di Instagram, uno sviluppatore italiano Alessandro Paluzzi, che su Twitter ha pubblicato le anticipazioni del mondo mobile, e che avrebbe svelato in anteprima i pulsanti "Hide like count" e "Unhide like count" ovvero "Nascondi il numero dei like" e "Mostra il numero dei like”.

A dimostrazione dell'involuzione di Instagram, Paluzzi ha postato sul suo account Twitter, Alex193a, due screenshot relativi alla "novità".

#Instagram is working on an option to hide the like count in a post 👀 pic.twitter.com/0Bd6Mhc6YB — Alessandro Paluzzi (@alex193a) January 14, 2021

Dunque si tratterebbe di un'opzione che il singolo utente può attivare o disattivare accedendo alle impostazioni dell'app, in base alla sua preferenza, e cioè se vuole che sulla sua foto si vedano il numero di like. Se ciò fosse confermato nelle prossime versioni di Instagram, sarebbe un ritorno al passato di un anno e mezzo, non una bella novità per una piattaforma che guarda al futuro. Ma soprattutto un'ammissione di debolezza del social, che senza i mi piace, perderebbe la sua forza.

