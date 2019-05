Robot sessisti: «Solo voci di donne sottomesse»

Troppo poche le donne che lavorano nel mondo dell'intelligenza artificiale: ecco, secondo l'Onu, la causa della personalità «sottomessa» che assumono le voci femminili di Siri, Alexa e Google Assistant. L'Unesco ha mandato un appello a Apple, Amazon e Google per un cambio di rotta. In collaborazione con il governo tedesco e con la Equals Skills Coalition, l'agenzia dell'Onu per la cultura ha pubblicato uno studio intitolato «Se potessi, arrossirei», un riferimento alla risposta standard di Siri quando riceve un insulto e «il frutto di un lampante squilibrio di genere nel settore tecnologico».

Ad oggi, secondo lo studio, le donne rappresentano appena il 12 per cento dei ricercatori nel campo dell'intelligenza artificiale, e il sei per cento degli sviluppatori di software. Lo studio fa una serie di raccomandazioni tra cui quella di evitare che l'assistente vocale sia per default una donna. Si chiede inoltre una programmazione che scoraggi gli insulti basati sul genere e, più in generale, di incoraggiare lo sviluppo di capacità tecnologiche avanzate tra le donne in modo che possano avere voce in capitolo come e quanto gli uomini.

Poche donne esperte in tecnologia



«Macchine passivamente obbedienti con voci di donne entrano nelle nostre case, nelle nostre auto e nei nostri uffici. La loro sottomissione influenza come la gente reagisce alle voci femminili e come le donne rispondono a richieste e si esprimono», ha osservato Saniye Glser Corat, direttore della parità di genere all'Unesco. Notando come ha fatto l'Unesco che le voci di Siri, Alexa e Google Assistant pongono i toni d voce femminili in ruolo subalterno, un network creativo anglo-americano, Virtue Worldwide, in collaborazione con la ricercatrice danese, Anna Jorgensen, ha di recente lanciato lanciato la prima voce artificiale senza identità di genere, né maschile né femminile. La voce «gender neutral», battezzata «Q», è stata sviluppata partendo dalla registrazione delle voci di cinque persone che rifiutano in partenza una precisa identità sessuale, manipolando poi il risultato elettronicamente per comprimerne la tonalità in una banda di frequenze che oscilla attorno ai «neutrali» 153Hz. I creatori di «Q» hanno lanciato un appello ai colossi del tech perchè adottino la loro voce. Con l'obiettivo che diffonderla ovunque si sentono messaggi vocali generati da un computer: non solo sugli smartphone, ma anche «alle stazioni della metropolitana, agli stadi, allo spettacolo e altrove». «Macchine passivamente obbedienti con voci di donne entrano nelle nostre case, nelle nostre auto e nei nostri uffici. La loro sottomissione influenza come la gente reagisce alle voci femminili e come le donne rispondono a richieste e si esprimono», ha osservato Saniye Glser Corat, direttore della parità di genere all'Unesco. Notando come ha fatto l'Unesco che le voci di Siri, Alexa e Google Assistant pongono i toni d voce femminili in ruolo subalterno, un network creativo anglo-americano, Virtue Worldwide, in collaborazione con la ricercatrice danese, Anna Jorgensen, ha di recente lanciato lanciato la prima voce artificiale senza identità di genere, né maschile né femminile. La voce «gender neutral», battezzata «Q», è stata sviluppata partendo dalla registrazione delle voci di cinque persone che rifiutano in partenza una precisa identità sessuale, manipolando poi il risultato elettronicamente per comprimerne la tonalità in una banda di frequenze che oscilla attorno ai «neutrali» 153Hz. I creatori di «Q» hanno lanciato un appello ai colossi del tech perchè adottino la loro voce. Con l'obiettivo che diffonderla ovunque si sentono messaggi vocali generati da un computer: non solo sugli smartphone, ma anche «alle stazioni della metropolitana, agli stadi, allo spettacolo e altrove».

Mercoledì 22 Maggio 2019, 18:49 - Ultimo aggiornamento: 22-05-2019 19:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA