Aereo elettrico firmato Rolls-Royce: potrà trasportare da sei a otto passeggeri

Rolls-Royce Holdings Plc, il produttore di motori noto per alimentare i jet da lavoro Airbus SE e Boeing Co., prevede la creazione di un piccolo aereo completamente elettrico tra tre o cinque anni, ha affermato un alto dirigente dell’azienda.

Come funziona

«La prima applicazione commerciale di P-Volt, un sistema elettrico a batteria sviluppato da Rolls-Royce, avrà una potenza di circa 600 kilowattora, che consentirà di far volare da sei a otto persone fino a 80 miglia nautiche» ha spiegato Rob Watson, presidente della compagnia divisione elettrica. Tale autonomia continuerà a migliorare con una migliore tecnologia della batteria e alla fine potrebbe essere in grado di volare fino a 400 chilometri (250 miglia)nel 2030.

«Siamo fiduciosi nella tecnologia. Ora dobbiamo solo fare in modo che che possa avere un’influenza economica significativa», ha affermato sempre Watson, che quest’anno è stato promosso a un ruolo esecutivo nella Compagnia.

Gli aeromobili del futuro

Sono molte le aziende in tutto il mondo, dalle start-up ai colossi aerospaziali affermati, così come alcune case automobilistiche, in diverse fasi di sviluppo per la creazione di aeromobili alimentati da una fonte di energia alternativa, mentre cresce la pressione sul settore per ridurre le emissioni. Le opzioni su cui si sta lavorando includono carburante per aviazione sostenibile, o SAF, idrogeno, completamente elettrico e ibrido-elettrico. Il sistema di propulsione elettrica di Rolls-Royce può essere utilizzato sia per il decollo verticale che per l’atterraggio elettrico, o per i cosiddetti eVTOL o velivoli per pendolari. Uno dei clienti, Vertical Aerospace Group Ltd., ha già ricevuto ordini da American Airlines Group Inc., Virgin Atlantic Airways Ltd. e dal locatore di aeromobili Avolon Holdings Ltd. e afferma che il suo VA-X4, un aereo a quattro passeggeri a emissioni zero, può volare alla velocità di 200 miglia orarie su un raggio di oltre 100 miglia.

Tuttavia, Watson non si aspetta che gli aerei a fusoliera stretta, i modelli più popolari per Airbus e Boeing, diventino completamente elettrici: «Se vuoi volare con centinaia di persone e migliaia di miglia, che è il mercato a corridoio singolo, una batteria non riuscirà mai a farlo perché sarai limitato dalla densità di energia di una batteria e dal peso della batteria stessa. Se vuoi arrivare allo zero netto lo otterrai principalmente attraverso SAF e poi attraverso l’idrogeno».

Rolls-Royce è attualmente in trattative con i fornitori di celle per batterie mentre si avvicina alla fase cruciale della certificazione. Intanto le azioni della Rolls-Royce con sede a Londra sono crollate fino al 5,4% all’inizio degli scambi lunedì scorso, portando i ribassi per l’anno al 6,4%.