WhatsApp è pronto a lanciare una nuova interfaccia per i messaggi vocali

L'applicazione di messaggistica WhatsApp è pronta a lanciare una nuova interfaccia per i messaggi vocali, secondo quanto ha riportato WABetaInfo.

Prossimamente, i messaggi audio assomiglieranno a un'onda la cui ampiezza dipenderà dal volume della voce di chi parla. Allo stesso modo, è stato segnalato che entrambi gli interlocutori potranno vedere la nuova interfaccia; tuttavia, se uno di essi disabilita la funzione, l'aspetto dei messaggi vocali rimarrà quello tradizionale.

Questa funzione sta iniziando ad apparire per i beta tester dell'app per iOS e Android, ma non è ancora disponibile a livello globale.