Tim down in tutta Italia, problemi alla rete fissa e lo smart working va in crisi: ecco cosa sta succedendo

Tim down in tutta Italia, problemi alla rete fissa e lo smart working va in crisi. Cosa sta succedendo. Lunedì 4 gennaio, per molti il primo giorno lavorativo dopo la pausa natalizia, la rete Tim fissa è down in molte zone d'Italia. Il disservizio è stato segnalato da Nord a Sud sui social con il consueto hashtag #Timdown. Le prime segnalazioni già durante la notte, ma è nelle prime ore del mattino che si sono moltiplicate, in coincidenza con l'inizio dell'orario di lavoro in smart working.

Il 2021 si apre all’insegna di un forte disservizio per migliaia, probabilmente milioni, che dalle prime ore dell’alba di oggi, lun 4 gen 2021, giorno lavorativo (e di smart working) per tanti, stanno segnalando problemi nella rete con il consueto hashtag #timdown. — mikis (@themikis) January 4, 2021

Molti utenti segnalano l'impossibilità di connettersi alla rete Tim fissa tramite modem, con la luce rossa fissa.

@TIM_Official @TIM4USara @TIM4ULuca @TIM4UFabio dalle 3 che non riesco a lavorare, e non sono l'unico date almeno un evidenza con una comunicazione ufficiale, bello avere gli orari di ufficio quando c'è un mondo che invece vive in reperibilità.#TIMfisso #TIM #TIMDown pic.twitter.com/eR67HFlOZ0 — reddohige (@reddohige1) January 4, 2021

Al momento dall'operatore non arriva nessuna comunicazione sui motivi del problema. Come riportano molti utenti che hanno provato a consultare il sito assistenza Tim, anche questo risulterebbe sarebbe offline.

Tim down da 4 ore e sito https://t.co/AEasV4uvkU in crash. Che meraviglia. #timdown pic.twitter.com/yXTNH7EZj0 — Fabio Marazzi (@fmaratz) January 4, 2021

Ho anche telefonato il 187 ma non mi hanno saputo dire nulla di concreto a parte il fatto che c’è un problema in tutta la Lombardia per internet e per le telefonate in tutta Italia. Io li ho entrambi i problemi 👍🏻 #Timdown — cumberbatch.♡ (@TinafromMars) January 4, 2021

Secondo quanto segnalato su twitter, una risposta dall'assistenza Tim via social è arrivata a fare chiarezza su quanto sta succedendo: si tratterebbe di un guasto generalizzato al quale i tecnici Tim stanno lavorando.

© RIPRODUZIONE RISERVATA