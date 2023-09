L'ecosistema dei prodotti Tcl in promozione per il rientro a scuola e al lavoro

Che si tratti di genitori alla ricerca di dispositivi affidabili per i loro adolescenti, di acquirenti che si avvicinano per la prima volta al mondo degli smartphone o di persone attente al budget e alla ricerca di un buon rapporto qualità/prezzo, Tcl mette a disposizione i prodotti del proprio ecosistema i quali offrono una miscela perfetta di convenienza, connettività e funzioni che migliorano la vita.

Smartphone Serie 40

Gli smartphone di questa serie sono progettati per accompagnare le persone in un periodo scolastico e lavorativo stimolante, che necessita del massimo delle potenzialità e di batteria. Alcuni modelli sono alimentati da una batteria da 5000mAh, che assicura la gestione delle varie attività lavorative e di produttività. La variante Se invece, ha una batteria leggermente più grande, da 5010mAh, che consente di massimizzare ogni momento di studio, lavoro e attività professionale, ancora più a lungo. I modelli 405 e 406 in aggiunta, sono dotati di una gestione intelligente della potenza. Infatti, grazie a modalità di risparmio energetico smart e processori efficienti, l’utilizzo dell’energia viene ottimizzato, il che significa più tempo a disposizione per le proprie attività.

La Serie 40 inoltre, dispone degli eccellenti display Nxtvision, che rendono ogni momento indimenticabile.

Ogni dispositivo è stato progettato per migliorare le immagini, offrendo dettagli sorprendenti e un contrasto ottimizzato. Oltre a fornire una ricca esperienza visiva, questi devices danno priorità al comfort degli occhi,grazie alle varie modalità di visualizzazione, al fine di evitare l’affaticamento dello sguardo.

Tutti gli schermi vantano una risoluzione Hd+ e dimensioni che, a seconda del modello, variano da 6,6 a 6,75 pollici di diagonale. Tcl 40r 5g e 40 Se sono dotati di una tripla fotocamera da 50Mp con Ai, progettata per catturare foto ad alta risoluzione, creare effetti bokeh professionali ed esplorare la fotografia macro super-dettagliata. Il 408 invece è dotato di una versatile fotocamera Hyper 2-in-1 da 50Mm che consente di passare agevolmente da foto in Hd a scatti ultra macro, realizzando immagini ravvicinate di grande effetto con una risoluzione di 12,5Mp. Infine, i modelli 406 e 405 offrono una fotocamera Ai da 13Mp per catturare ogni momento importante. I prezzi variano da 89 euro per il modello 403 a 239,90 euro per il 40r 5g.



Tablet

Il pluripremiato Nxtpaper 11 è dotato di un display 2k a colori e 11 pollici di diagonale che consente un'esperienza di lettura e scrittura simile alla carta, senza compromessi in termini di colore, luminosità o chiarezza. Il display di seconda generazione con tecnologia Nxtpaper 2.0 offre un'eccezionale protezione degli occhi e una migliore esperienza visiva, consentendo di godere di una visione chiara e confortevole in qualsiasi ambiente, da un ufficio affollato a una tranquilla sala studio. Grazie alla modalità di visualizzazione alla luce del sole e allo strato antiriflesso dello schermo, il tablet è perfetto anche per l'uso all'aperto. Progettato per offrire effetti sia a colori che in scala di grigi, il Nxtpaper 11 regala ai lettori un'autentica sensazione simile alla carta e un'esperienza di lettura come sui libri. Inoltre, l'esclusivo schermo multistrato per la protezione degli occhi con certificazione Tüv riduce efficacemente l'esposizione alla luce blu, preservando nello stesso tempo i colori originali. La configurazione audio a quattro altoparlanti,combinata con il Digital Theatre System, offre un'esperienza sonora surround profonda e ricca di bassi, immergendo gli ascoltatori nel cuore delle attività. Inoltre, le videochiamate e le riunioni online risulteranno cristalline grazie ai due microfoni integrati. La variante Tab 11, perfetto per chi apprezza l'efficienza nel comfort della propria casa o del proprio ufficio, porta un'esperienza multimediale indimenticabile nello spazio di lavoro. Esso combina elementi visivi e audio di grande impatto, tra cui un chiaro display 2k da 11 pollici e quattro altoparlanti con Sound Booster. Entrambi offrono un maggiore comfort grazie alla loro struttura leggera e al corpo in alluminio ultrasottile. In particolare, essi presentano un design unico della fotocamera posteriore che garantisce una ricezione ottimale dell'antenna, coniugando perfettamente stile e funzionalità. Nonostante la ricchezza di funzioni, l'alimentazione non è mai un problema con questi tablet. La potente batteria da 8000mAh tiene il passo con lo stile di vita più dinamico; e anche quando altri dispositivi iniziano a perdere la carica, i tablet Tclvengono in soccorso grazie alla pratica funzione di Reverse Charging. Prezzi da 249,90 euro per il Nxtpaper 11 a 199,90 euro del Tab 11.

Le soluzioni per la connettività

Se si tratta di scuola o di lavoro, non bisogna scendere a compromessi sulla connettività. Gli utilizzatori Tclpotranno godere di libertà e versatilità con i dispositivi Linkhub Hh132 Home Station Linkzone Mw63, portatili e adatti al lavoro, progettati Per restare sempre online.

La Home Station, Lte Cat12/13 garantisce una velocità di connessione a Internet fino a 600Mbps in download e 150Mbps in upload. Essa offre una tecnologia wi-fi 6 ad alte prestazioni, che consente fino a 64 connessioni simultanee, perfetta per le case smart o le piccole imprese. Dallo streaming video in 8k alla fluidità dei giochi online all'efficienza del lavoro in remoto, questo dispositivo è la chiave per un rientro semplice e senza problemi a scuola e in ufficio. Per chi cerca, invece, un wi-fi 4g affidabile per l'uso quotidiano, Linkzone mw63è ideale. Questa soluzione wi-fi mobile Cat6 offre velocità di download fino a 300Mbps e velocità di upload fino a 50Mbps, creando una "sensazione di ufficio" ovunque ci si trovi. Con un elegante design bianco o nero, Linkzone è dotato di una batteria agli ioni di litio da 2150mAh, che offre fino a 8 ore di lavoro e fino a 300 ore di standby. Leggero e di dimensioni ridotte, esso supporta connessioni wi-fi per un massimo di 32 dispositivi. Prezzi da 159,90 euro per l’Home Station a 79,90 euro per Linkzone.