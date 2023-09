Apple iPhone 15 Pro e Pro Max, nuovo design e nuovo caricabatteria

Apple ha presentato ieri, durante il consueto keynote, i nuovi iPhone 15 Pro e Pro Max, leggerissimi, realizzati in titanio di grado aerospaziale. Il nuovo design prevede un inedito tasto Azione personalizzabile, che consente di rendere ancora più unica l’esperienza iPhone.

Gli importanti aggiornamenti alla fotocamera includono un sensore principale da 48Mp che ora supporta la nuova risoluzione da 24Mp come default, la nuova generazione di ritratti con messa a fuoco e Controllo profondità, miglioramenti alla modalità Notte e Smart Hdr, oltre ad un nuovissimo teleobiettivo 5x esclusivo sul modello sul flagship Pro Max. Entrambi i modelli, realizzati in titanio, saranno disponibili in quattro nuovi splendidi colori: nero, bianco, blu e titanio naturale. Sarà possibile preordinarli da venerdì 15 settembre, con disponibilità a partire da venerdì 22 settembre.

Il nuovo design dà risalto al display Super Retina Xdrcon tecnologie always-on e ProMotion per un’esperienza di visualizzazione eccezionale. Disponibili nelle misure da 6,1 e 6,7 pollici di diagonale, i nuovi iPhone sono robusti e leggeri grazie all’impiego estensivo del titanio, una lega pregiata caratterizzata da uno dei più elevati rapporti resistenza/peso tra i metalli in natura. La nuova ed elegante texture spazzolata, i profili smussati, i bordi più sottili ed il Ceramic Shield anteriore, fanno di questa edizione del celebre melafonino la più leggera e resistente di sempre.





Il nuovo tasto Azione sostituisce l’interruttore Suoneria/Silenzioso per offrire opzioni aggiuntive: è possibile scegliere tra l’accesso rapido alla fotocamera o alla torcia, se attivare Memo vocali, le modalità Full immersion, Traduci e accedere alle funzioni per l’accessibilità come Lente d’ingrandimento, oppure usare Comandi Rapidi per altre opzioni. Grazie alla pressione prolungata con feedback aptico perfezionato e indicazioni visive in Dynamic Island, il nuovo tasto attiva l’azione desiderata.

Le prestazioni dei nuovi iPhone sono assicurate dalpotente chip A17 Pro, il primo processore a 3 nanometri del settore che introduce miglioramenti all’intero chip, inclusa la più importante riprogettazione della Gpu nella storia dell’azienda. La nuova Cpu è fino al 10% più veloce grazie a miglioramenti della microarchitettura e del design, e il Neural Engine è ora fino a 2 volte più scattante per funzioni come l’autocorrezione e Voce personale in iOs 17. In particolare, la Gpu di livello Procon design a 6-core, è fino al 20% più veloce edincrementa le prestazioni di picco e l’efficienza energetica. Grazie all’introduzione del ray tracing con accelerazione hardware, 4 volte più veloce della tecnica basata su software, iPhone 15 Pro offre una grafica più fluida e un’esperienza più coinvolgente per gaming e realtà aumentata. Il processore A17 Pro include un decoder Av1 dedicato per esperienze video più efficienti e di qualità superiore per i servizi di streaming.

Inoltre, un nuovo controller Usb rende possibili per la prima volta velocità Usb 3 su iPhone, supportando ora velocità di trasferimento nettamente superiori e un’uscita video Hdr fino a 4K e 60 fps.

Grazie alla potenza della fotografia computazionale, la fotocamera principale da 48Mp, è stata progettata in esclusiva per la linea Pro ed offre ancora più flessibilità. Essa consente di alternare le tre lunghezze focali più diffuse, 24, 28 e 35mm, e di selezionarne una come nuova impostazione predefinita. Oltre al formato ProRaw da 48Mp, a fotocamera supporta anche le immagini Heif da 48Mp con una risoluzione 4 volte superiore. iPhone 15 Pro ha un ampio teleobiettivo 3x e il 15 Pro Max offre lo zoom ottico più potente mai visto su uno smartphon Apple: 5x a 120 mm. Ideale per scattare primi piani e foto naturalistiche o per catturare l’azione da maggiori distanze, il nuovo teleobiettivo ha un innovativo design a tetraprisma con modulo 3dcombinato di stabilizzazione ottica dell’immagine e autofocus su sensore, il sistema di stabilizzazione più evoluto mai creato da Apple. Altre funzioni sfruttate da tutte le fotocamere sugli iPhone 15 Pro e Pro Max includono la modalità notte migliorata, con dettagli più nitidi e colori più vivaci grazie al Photonic Engine, e i ritratti in modalità Notte, merito dello scanner LiDar.

Le velocità di trasferimento fino a 20 volte superiori tramite un cavo Usb 3 opzionale, consentono di registrare video ProRes direttamente su un dispositivo di archiviazione esterna, per un ventaglio più ricco di opzioni di registrazione fino a 4k e 60 fps. A questo proposito, iPhone 15 Pro introduce una nuova opzione per la codifica Log ed è il primo smartphone al mondo a supportare il sistema di codifica dei colori Aces(Academy Color Encoding System), uno standard globale per i flussi di gestione del colore. Inoltre, più avanti quest'anno, la BigTech californiana aggiungerà una nuova dimensione all’acquisizione video, con la possibilità di registrare video spaziali per Apple Vision Pro.

I nuovi smartphone offrono, inoltre, nuovi pratici modi di ricaricare, trovare gli amici in luoghi affollati e restare in contatto anche in viaggio. Entrambi i modelli, infatti,utilizzano il connettore Usb‑c, con cui è possibile ricaricare iPhone, Mac, iPad e i nuovi AirPods Pro (2ª generazione). Grazie a questo connettore è anche possibile ricaricare AirPods o Apple Watch direttamente da iPhone. Entrambi i modelli hanno il chip Ultra Wideband di seconda generazione, con cui connettersi con una portata 3 volte superiore rispetto a prima: questo permette un nuovo modo di utilizzare Posizione precisa per Trova i miei amici: gli utilizzatori di iPhone 15 potranno condividere la propria posizione e trovarsi a vicenda, anche in mezzo alla folla. La funzione Posizione precisa integra le stesse misure per tutelare la privacy già introdotte con l’app Dov’è.

I nuovi iPhone supportano il wi-fi 6e e sono i primi smartphone compatibili con Thread, dando spazio a innumerevoli opportunità future di integrazione con l’app Casa.

iPhone 15 Pro ha un prezzo di partenza di 1239 euro o 51,62 euro al mese con capacità di archiviazione di 128, 256, 512 e 1Tb. iPhone 15 Pro Max ha un prezzo di partenza di 1489 euro o 62,04 euro al mese, con capacità di archiviazione di 256, 512 e 1Tb. Apple, inoltre, offre la possibilità di ottenere un credito da 240 a 760 euro con la permuta di un iPhone 11 o di un modello successivo.