Sonos presenta una nuova generazione di smart speaker

Sonos ha portato al debutto Era 300 e Era 100, smart speaker che inaugurano una nuova era dell’innovazione acustica e nel design. Era 300 è grintoso, pensato per offrire la migliore esperienza di audio spaziale a tutto volume con Dolby Atmos, mentre Era 100 è una versione migliorata di Sonos One, lo speaker più venduto di Sonos. La famiglia di speaker Era è stata ottimizzata da premiati artisti e tecnici per offrire un’esperienza d’ascolto ancora più coinvolgente, con nuove opzioni di connessione e tecnologia di ottimizzazione Trueplay. Entrambi, sono anche i primi speaker realizzati seguendo i nuovi standard di Sonos per una progettazione responsabile, che comprendono manutenzione a lungo termine, tecnologie più efficienti dal punto di vista energetico e l’utilizzo di materiali riciclati da post consumo.

Era 300

È il primo speaker compatto ad avere sei driver potenti che proiettano il suono a destra, a sinistra, in avanti e verso l’alto per prestazioni audio mai viste, grazie a Dolby Atmos, che mette l’ascoltatore al centro dei film e della musica. L’architettura acustica estremamente complessa di Era 300 è racchiusa in un elegante involucro a forma di clessidra più stretto nella parte centrale, appositamente proporzionato, orientato e perforato per migliorare la direzione e la diffusione del suono, in modo da avvolgere completamente chi ascolta.

Era 300 è il primo speaker del brand capace di produrre un audio surround multicanale se usato come speaker posteriore in un sistema home theater. Gli appassionati di film possono abbinare due Era 300 ad Arc o Beam (Gen 2) per creare un’esperienza Dolby Atmos ancora più gratificante che li catapulti nel cuore dell’azione. Sonos ha collaborato a stretto contatto con il proprio gruppo di artisti e di creatori di successo per ottimizzare meticolosamente Era 300, in modo che chi ascolta possa godersi il suono così come l’artista l’ha concepito e come è stato registrato in studio.

Era 100

Era 100 è solo poco più grande di Sonos One, il suo predecessore, ma il software e l’hardware sono completamente nuovi, con un’architettura acustica di nuova generazione e un design che offre bassi profondi e un audio stereo ricco di sfumature.

Due tweeter laterali producono alte frequenze nitide nei canali sinistro e destro per un’esperienza d’ascolto stereo ricca di sfumature, mentre un midwoofer di grandi dimensioni genera bassi sbalorditivi per uno speaker compatto. L’involucro moderno e affusolato racchiude un audio e una tecnologia notevolmente migliorati ed è l’accessorio dal design raffinato perfetto per una libreria, il piano della cucina, un tavolo o un comodino. Una coppia di Era 100 può efficacemente essere aggiunta alla sounbar come speaker posteriori, per creare un sistema audio surround.

I due nuovi speaker targati Sonos sviluppano l’intramontabile estetica studiata per esaltare l’acustica del brand californiano e per offrire un’esperienza migliore a chi interagisce con i nuovi design. Ciò è reso possibile da un’interfaccia utente potente e aggiornata e da innovazioni che permettono agli speaker di durare più a lungo e consumare meno energia, oltre a consentire l’impiego di materiali riciclati.

Era 100 ed Era 300 sono realizzati in plastica riciclata da post consumo e sono progettati per ridurre al minimo il consumo di elettricità, grazie a un consumo energetico di soli due watt quando sono inattivi e a una nuova funzionalità avanzata di sospensione. L’interfaccia utente rinnovata, intuitiva e potente, con un nuovo cursore capacitivo per la regolazione del volume, completa la gestione della musica, mentre la connessione tramite Wi-Fi o Bluetooth consente di collegare altri dispositivi audio, come un giradischi. Infine, la tecnologia Trueplay utilizza una serie di microfoni per ottimizzare l’audio in base all’acustica dell’ambiente.

Era 300 (499 euro) ed Era 100 (279 euro) saranno disponibili in tutto il mondo a partire dal 28 marzo 2023.