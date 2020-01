Apocalisse, alla fine del mondo mancano solo 100 secondi: «Mai così vicini dai tempi della Guerra Fredda»

A che ora è la fine del mondo? Lo cantava Ligabue qualche anno fa, e il giorno X per venirlo a sapere era ieri,. Dal 1947 infatti il celebre 'orologio dell'Apocalisse' (Doomsday clock) viene regolato ogni anno dalla Federazione degli scienziati atomici in modo da scandire il tempo che resta all'umanità per evitare la catastrofe dovuta alle armi nucleari, ai cambiamenti climatici e alla minaccia delle nuove tecnologie emergenti.Nel pomeriggio di ieri, il responso: il mondo non è mai stato così vicino alla catastrofe come in questo momento. Gli scienziati hanno infatti spostato in avanti di 20 secondi le lancette dell'orologio, ad appena 100 secondi dalla mezzanotte: una decisione che segnala come una situazione peggiore oggi di quanto non lo fosse all'apice della Guerra Fredda. Lo spostamento in avanti - spiegano gli esperti - «mette in evidenza la necessità di un'azione perché ormai l'orologio dell'Apocalisse parla di secondi, neanche più di minuti».