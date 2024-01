Profezia per il 2024 di Baba Vanga: dall'alterazione dell'orbita terrestre agli attacchi terroristici, cosa potrebbe succedere

Baba Vanga ha lanciato la profezia del 2024. La sensitiva cieca morta 27 anni fa, nel 1996, era considerata la profeta dei balcani. Una vera e propria figura di culto tra i teorici della cospirazione, dopo che alcune delle sue dichiarazioni si rivelarono stranamente vere. Come l'11 settembre, ma anche la siccità e le inondazioni nel 2022. Conosciuta come la Nostradamus dei Balcani, ha lasciato previsioni per ogni anno fino al 5079.

Il primo nato del 2024 ad Aprilia è un maschietto, Manuel