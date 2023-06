Keith Haring firma le cover per la Samsung s23 series

Samsung sposa l’arte di Keith Haring presetando una nuova collezione di cover per gli smartphone flagship della serie Samsung Galaxy s23.

Caratterizzata da uno stile universalmente riconosciuto, l’arte che contraddistingue il celebre rivestirà una nuova serie di custodie per tutta la nuova serie Galaxy s23, flagship del brand sud coreano.



La collezione di cover rappresenta un omaggio all’estro di Keith Haring che ha saputo sintetizzare in segni e colori tutta la sua creatività.

Le cover, con i famosi simboli stilizzati di Haring sono tre e sono disponibili per ciascun smartphone: il famoso cuore rosso, sorretto da due omini su sfondo bianco è protagonista della cover “Heart”, disponibile per Galaxy s23.

Invece, gli omini stilizzati e danzanti sono raffigurati nella cover “Humans” per il Galaxy s23+ e, in versione colorata, nella cover “Colors” disponibile per l’s23 ultra.

La serie Galaxy s23 è dotata della Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy, il chipset Samsung Galaxy più veloce mai realizzato. Per le sue elevate prestazioni, questo processore rappresenta l’ideale per tutti coloro che si affidano sempre di più allo smartphone per svolgere attività quotidiane e coltivare interessi. Inoltre, l’eccellente fotocamera in dotazione permette di esplorare la propria creatività in tutta libertà e grazie alla funzione Nightography perfezionata, offre la possibilità di realizzare video di livello cinematografico. Inoltre, grazie al nuovo sensore 200Mp Adaptive Pixel, il Galaxy s23 Ultra pu riprendere con incredibile precisione ogni momento e renderlo unico, come ad esempio catturando immagini nitide della Via Lattea con le impostazioni Astrofoto all’interno dell’app Samsung Camera, o sfruttando l’app Expert Raw.

“Celebrare la creatività e rendere l’arte accessibile a tutti, seguendo proprio la filosofia espressa da Keith Haring, sono i motivi alla base di questo connubio” ha dichiarato Paolo Bagnoli, Head Marketing and Retail della divisione Mobile eXperience di Samsung Electronics Italia.

Le cover firmate Keith Haring per Samsung sono disponibili su Samsung.it e negli store online delle principali insegne di elettronica di consumo al prezzo di 34,90 euro.