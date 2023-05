Oppo a98 5g, batteria al top e user experience ancora più fluida

Oppo ha annunciato il lancio dell’a98 5g, il nuovo smartphone che arricchisce la famiglia della serie A. Il device è dotato di un display da 6,72 pollici con una frequenza di aggiornamento a 120Hz, grazie alla quale il display offre un'esperienza molto più fluida e reattiva.

Grazie alla piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 695 5g , il nuovo smartphone di Oppo offre prestazioni potenti e affidabili.

La dotazione hardware comprende 8Gb di Ram e 256Gb di Rom e supporta l'espansione della scheda Sd fino a 1Tb.

Grazie alla RamExpansion, la capacità del telefono può convertire fino a 8Gb di memoria Rom inutilizzata in Ram temporanea, raddoppiando la quantità disponibile.

A98 5g è caratterizzato da prestazioni della batteria di alto livello, una ricarica Supervooc da 67w, una potente batteria da 5000 mAh e la tecnologia Battery Health Engine. Inoltre, grazie all'incredibile schermo da 120Hz Silky Smooth, alla Ram expansion e all'ultimo ColorOs 13.1, il device offre un'esperienza incredibilmente veloce e fluida.

Le colorazioni disponibili sono due, Dreamy Blue e Cool Black, entrambe realizzate con l'iconico processo Oppo Glow per creare un bellissimo effetto cristallo scintillante e una finitura priva di impronte digitali. Con un peso di circa 192g e uno spessore di circa 8,2mm, lo smartphone è dotato anche dell’iconico form factor 3d, per una presa affidabile e confortevole in un corpo visivamente più sottile. A98 5g ha inoltre superato sei test importanti per misurare la resistenza alle cadute, all'acqua, alle radiazioni, ai danni climatici, alle piccole cadute ripetute e alla stabilità del segnale.

Progettato per durare tutto il giorno, A98 5g è dotato di una delle migliori configurazioni di ricarica rapida nella sua fascia di prezzo. Grazie ai miglioramenti apportati, lo smartphone può essere caricato al 100% in soli 44 minuti, mentre una ricarica di 5 minuti è sufficiente per 6 ore di telefonate o 2,5 ore di visualizzazione di video su YouTube .

La batteria da 5000 mAh è in grado di fornire fino a 39 ore di telefonate, 16 ore di video su YouTube e 8,4 ore di gioco con una carica completa, offrendo così un'esperienza fluida e duratura per tutto il giorno . Dopo una carica completa, la batteria può anche durare fino a 17,5 giorni in standby con l'Always on Display. Inoltre, a98 5g è dotato dell’esclusiva tecnologia Battery Health Engine, che consente alla batteria di mantenere l'80% della sua capacità originale dopo ben 1600 cicli di ricarica, mantenendo così le prestazioni vicine alla capacità ottimale fino a quattro anni di utilizzo se caricata in media una volta al giorno.

Grazie all'avanzata Ai Camera da 64Mp, alla Selfie Camera da 32Mp, alla Depth Camera da 2Mp e alla camera con microlenti da 2Mp, a98 5g offre agli appassionati di fotografia un'esperienza nettamente superiore. Lo smartphone è inoltre dotato di altre funzioni all’avanguardia come la modalità Ritratto, l'Ai Portrait Retouching, il Selfie Hdr, l'Ai Color Portrait e altre ancora, che offrono immagini straordinarie e di alta qualità in diverse situazioni. Con un ingrandimento fino a 40 volte, la camera con microlenti offre dettagli eccezionali per esplorare il mondo microscopico superando i limiti dell'occhio umano. Oppo a98 5g è disponibile al prezzo di di 449,99 euro.