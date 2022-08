Alessandra Amoroso come ‘She-Hulk’ per il debutto della nuova serie Marvel Studios

Così non l’avevamo mai vista, questo è sicuro. Parliamo di Alessandra Amoroso, seconda artista italiana a calcare il palco di San Siro. La cantante salentina, in radio con ‘Camera 209’ fresco della certificazione Oro FIMI/Gfk, sorprende ancora i fan. E questa volta la musica non c’entra, ma l’occasione è l’uscita della nuova serie Marvel Studios. In occasione del debutto su Disney+ di ‘She-Hulk: Attorney at Law’, Amoroso è stata protagonista di un contenuto speciale. Le immagini mostrano Alessandra identificarsi con Tatiana Maslany nei panni di She-Hulk/Jennifer Walters. Proprio come il personaggio, anche Amoroso ha dimostrato coraggio per affrontare momenti ed emozioni difficili. Foto da Ufficio Stampa Disney - Kikapress / Music: «Perception» from Bensound.com

