Bike Morning, il viaggio in bicicletta di Marilù Musto dentro le voci della retroguardia

Bike Morning è una rubrica che segue le voci della retroguardia, dei cittadini, l'urlo di chi si lascia intervistare per difendere un principio, una terra, un ideale. Pedalando in città come in periferia - lungo i sentieri tracciati e anche quelli no - si ha uno sguardo d'insieme, di sorvolo capace di invogliare un racconto e di spiegarlo ai lettori de Il Mattino con un mezzo, la bicicletta, che spinge a una mobilità sostenibile.

Bike Morning è questo: non pretende di «allenare» a una nuova visione delle cose, ma di guardare la Campania e il Sud da un'angolazione differente. E magari, dalla retroguardia l'avanguardia non sembra poi così lontana.