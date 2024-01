Blue Monday: dimmi quale casa scegli e ti dirò come sopravvivere al giorno più triste dell’anno

Si avvicina il terzo lunedì di gennaio (nel 2024 cade il 15 gennaio), noto come Blue Monday ovvero il giorno più triste dell’anno. Per sopravvivere indenni – e magari trascorrere una giornata tutt’altro che infelice – Airbnb ha selezionato una serie di alloggi ad hoc. Il blu si trasforma, così, da tonalità sinonimo di depressione e malinconia in tinta vivace che caratterizza cottage, dimore storiche, chalet e mini case. Host da diverse parti del mondo hanno creato alloggi caratterizzati da tonalità di blu, un colore noto per il suo effetto calmante ed equilibrante. Foto da Ufficio Stampa – Shutterstock / Music: Korben