(Agenzia Vista) Cagliari, 24 settembre 2021 Puigdemont, arrestato in Sardegna, è di nuovo libero, anche di lasciare l’Italia. La Corte d’Appello di Sassari ha deciso per la scarcerazione senza alcuna restrizione. L’udienza per decidere sull’estradizione in Spagna sia stata fissata per il 4 ottobre fa sapere il legale dell'ex presidente della Catalogna. / Sardegna1 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it