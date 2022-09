Caro energia, De Magistris sotto la sede Eni: «Tassiamo extra-profitti al 90%»

(LaPresse) Luigi De Magistris lancia la campagna elettorale di Unione Popolare con una protesta davanti alla sede dell’Eni a Roma. L’ex sindaco di Napoli ha radunato alcuni candidati ed esponenti della sua lista in Piazzale Enrico Mattei, per protestare contro il caro bollette e chiedere una maggiore tassazione degli extra-profitti. "L'Eni, che non è più quella pensata da Mattei, ha preso 8 miliardi di extra-profitti. Non ce l'abbiamo con l'azienda né con i lavoratori. Ma non è giusto che in un momento così drammatico, con una guerra in corso, le speculazioni nei mercati europei c'è chi prende 8 miliardi di euro” ha detto l’ex primo cittadino partenopeo. "Nel nostro programma la tassazione degli extra-profitti è al 90%" ha aggiunto.