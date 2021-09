Covid, lo speciale del Mattino I Quando andare in ospedale?

«Bisogna innanzitutto chiamare il proprio medico di famiglia, e non preoccuparsi subito: circola anche l’influenza. Ma ci sono sintomi acclarati, come l’insufficienza respiratoria, da non sottovalutare. Situazioni gravi vanno curate in ospedale...», spiega l’infettivologo Maurizio di Mauro che racconta i quasi due anni passati in prima linea nella assistenza: è il direttore generale dell’azienda ospedaliera dei Colli (che comprende il Cotugno), fa il punto sulle varianti, i ricoveri, dà indicazioni su come comportarsi se si teme di aver contratto il Covid e per limitare i contagi. La videointervista di Maria Pirro, riprese e montaggio Renato Esposito (Newfotosud).

