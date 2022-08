Elezioni, Meloni: «Reddito di cittadinanza, un fallimento totale»

(LaPresse) "Il reddito di cittadinanza è stato un fallimento totale, nonostante abbia avuto per lo Stato un costo esorbitante pari a circa 9 miliardi di euro l'anno". Lo ha affermato Giorgia Meloni, in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook. "Stendendo un velo pietoso sulle migliaia e migliaia di truffe che ha generato, ha fallito come strumento di lotta alla povertà e ha fallito come misura di politica attiva del lavoro", ha aggiunto, precisando: "Uno strumento di tutela serve per chi non è in condizione di lavorare, ma per gli altri quello che serve è la formazione e gli strumenti necessari a favorire le assunzioni".