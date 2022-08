Fa surf con la sua sedia a rotelle: l'impresa di questo ragazzo è sensazionale

Questo ragazzo affetto da paralisi cerebrale ha realizzato il suo sogno: grazie ai suoi amici è riuscito a fare surf. Mentre si trovava in vacanza nel New Hampshire, Enzo Marcantoni, 18 anni, canadese, per la prima volta è scivolato tra le onde come un surfista. La sua sedia a rotelle è stata legata ben salda a un paddleboard, poi è avvenuta la magia. Il giovane, grande appassionato di sport acquatici, era emozionatissimo: appena salito sulla tavola è scoppiato di gioia. Anche i genitori si sono commossi nel vederlo così felice: un momento incredibile che ha scaldato i cuori di tutti.