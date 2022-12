Gessica Notaro festeggia il compleanno tra i delfini ad Oltremare: «Un grande privilegio»

(Agenzia Vista) Riccione, 27 dicembre 2022 "Non potevo mancare oggi ad Oltremare con i miei delfini e i miei colleghi, è un giorno speciale e un grande privilegio per me. Vi auguro delle feste splendide nonostante le difficoltà della vita, inseguite sempre la felicità perché è lì che vi aspetta". Così Gessica Notaro, festeggiando il suo compleanno al parco Oltremare di Riccione. Oltremare Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev