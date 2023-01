Gf Vip, la confessione hot di Oriana Marzoli: Antonino Spinalbese sprofonda nell'imbarazzo più totale

Nella casa del GF Vip i segreti non hanno vita lunga. Complici le telecamere sparse un po' da per tutto, è difficile per i concorrenti mantenere un segreto. Il reality stesso non impone segreti o angoli ciechi Lo sa anche Oriana Marzoli che, durante il gioco "tutta la verità", a cui ha partecipato insieme ad Attilio Romita, pur di evitare di subire penitenza e mangiare un piatto di dubbio gusto, ha confessato di aver avuto un rapporto intimo nella casa, con un secco "sì". Ovviamente la controparte tirata in causa è Antonino Spinalbese, la cui espressione un po' imbarazzata non è sfuggita alle telecamere. "Oriana conferma di aver fatto sesso dentro la casa", "La faccia di Antonino dice tutto" hanno commentato alcuni utenti su Twitter. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Dreams” from Bensound.com

