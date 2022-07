Giornata mondiale delle emoji: cosa c'è da sapere sulla "festa delle faccine"

Il 17 luglio è la giornata mondiale delle emoji: una ricorrenza che celebra le tanto amate "faccine" delle chat. Nato in modo informale, il World emoji day è diventato un'occasione per organizzare eventi dedicati e lanciare nuovi prodotti a tema. L'idea si deve al designer australiano Jeremy Burge, fondatore di Emojipedia, una piattaforma interamente dedicata alle emoji. La scelta di questa data non è casuale: "17 July" è infatti ciò che si legge nella emoji che rappresenta il calendario. Una curiosità: attenzione a non confondere emoticon ed emoji. Le prime infatti sono costituite da caratteri testuali, le seconde sono vere e proprie immagini.