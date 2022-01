Covid, ricoveri triplicati al Santobono di Napoli: «Tante polmoniti interstiziali anche tra i bambini»

(LaPresse) Sotto pressione l'ospedale pediatrico Santobono di Napoli. La situazione difficile ha determinato la necessità di triplicare i posti letto per garantire il ricovero ai bambini colpiti dal Covid. In aumento i casi di polmoniti interstiziali, comuni negli adulti , ma mai verificatesi nei più piccoli. «La diffusione della variante Omicron richiede la massima attenzione per la minaccia costituita da Mis - C, una patologia che si manifesta in coloro che hanno avuto il Covid, anche negli asintomatici e colpisce gli organi vitali. Abbiamo allertato i pediatri di famiglia, è indispensabile intervenire con rapidità e cure severe», così Vincenzo Tipo, direttore del pronto soccorso del Santobono.