(Agenzia Vista) Capri, 17 aprile 2024

Un G7 «orientato a costruire la pace in questa situazione tesissima tra Iran e Israele, con una situazione complicata a Gaza e in Ucraina. L'unità conta, vedremo se si potrà trovare soluzione per infliggere sanzioni all'Iran», le parole del ministro degli Esteri Tajani arrivando al G7 Esteri a Capri.

Fonte Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev