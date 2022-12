Gli auguri di Natale di De Luca ai giovani e l'appello contro il bullismo e la violenza

(Agenzia Vista) Napoli, 24 dicembre 2022

«Ragazzi consentitemi di rivolgere a voi e alle vostre famiglie gli auguri, ma consentitemi anche un appello: quest'anno abbiamo avuto un'esplosione di violenza giovanile. Non è possibile. La cosa più moderna non è la tecnologia, ma l'umano, la capacità di guardarsi negli occhi e di scambiarsi sentimenti. La capacità di violenza misura la capacità delle bestie, non degli umani», le parole del presidente della Campania De Luca per il suo video di auguri ai giovani.

Fb De Luca

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it