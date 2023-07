Jeff Bezos a Capri, il fondatore di Amazon sull'isola con due maxi-yacht e un elicottero

Vacanze a Capri per il fondatore di Amazon Jeff Bezos. Uno degli uomini più ricchi al mondo è arrivato sull'isola campana con due yacht e un elicottero. Il soggiorno è sul suo superyacht Koru, un lussuoso veliero a tre alberi lungo 127 metri, è ancorato davanti ai Faraglioni nella baia di Marina Piccola. Un gigante del mare, costato pare oltre 500 milioni di dollari. A pochi metri di distanza l'Abeona, lo yacht a supporto di Koru, lungo 75 metri ed autentico garage navigante: ha anche la piazzola per l'elicottero che decolla e atterra in continuazione fra una gita sulla terraferma e l'altra. Il Koru è ritenuta la nave a vela privata più grande al mondo. L'Abeona invece è considerato lo yacht tender di supporto più grande esistente.