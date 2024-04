Una notte con Madonna, San Gennaro e Maradona a Posillipo

Napoli, Posillipo, Villa Fattorusso. Le collane realizzate da Giorgia Petrone per la rockstar Madonna, le sculture di San Gennaro di Alessandro Flaminio e il busto di Maradona di Domenico Sepe insieme in una notte di mezza primavera. Un approccio un po' diverso alla visione classica che si ha delle serate dedicate a moda e arte.Un connubio perfetto fra gli organizzatori e il meraviglioso contesto di Villa Fattorusso a Posillipo, che ha immerso il pubblico in un’atmosfera esclusiva grazie alla collaborazione del team Oracola Studio fondato da Davide Marfella, Davide Mazzafaro e Armando Viscovo, l’allestimento curato da IsArt fondato da Giuseppina Iacovelli e Anna Secondulfo. Il tutto è stato possibile grazie all’organizzazione di Gulp! fondato da Francesco Moriello, Gianluigi Rocco, Andrea Toscano, Dario Sequindo ed Aloha eventi.

Video NeaPhoto, Sergio Siano