La Geo Barents arriva a Salerno, lo sbarco dei migranti

La nave di MSf attendeva un porto sicuro, aveva 248 persone

Roma, 11 dic. (askanews) - Arrivo a Salerno per la Geo Barents, la nave di Medici Senza Frontiere con ancora 248 persone a bordo; i migranti salvati nel Mediterraneo sono sbarcati dopo più di un giorno di navigazione in condizioni avverse da quando la città campana è stata designata come il porto sicuro di loro destinazione.

A bordo 248 persone, anche donne e molti minori non accompagnati, e fra loro il più piccolo, un bimbo di dieci anni.