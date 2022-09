La video lettera del papà single Luca Trapanese a Giorgia Meloni: «Parliamone insieme»

(Agenzia Vista) Roma, 05 settembre 2022

«Tu sei una mamma, io sono un papà, siamo entrambi genitori, e siamo entrambi capaci di amare ed educare le nostre figlie, di superare qualunque difficoltà per loro, di vivere per loro, di agire per il loro unico bene». Così Luca Trapanese, il papà single che ha adottato una bambina down, in una videolettera a Giorgia Meloni.

TikTok

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it