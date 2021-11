Maradona, il ricordo dei compagni di squadra: «Ci ha regalato momenti indimenticabili»

(LaPresse) Tanti compagni di squadra del Napoli campione d'Italia sono arrivati in città per rendere omaggio a Diego Armando Maradona in occasione del primo anniversario della sua morte. Dal capitano, Beppe Bruscolotti, a Bruno Giordano, Alessandro Renica, Beppe Volpecina, Giovanni Francini e il presidente dei due scudetti Corrado Ferlaino: «Siamo qui a testimoniare l'affetto e l'amicizia per Diego che ci ha regalato momenti indimenticabili. Spiace che negli ultimi mesi non ce lo passassero più al telefono».