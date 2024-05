Napoli, boss latitante arrestato a Castelvolturno

È stato catturato a Castelvolturno Francesco Abbinante, 25 anni, boss reggente del clan Abbinante.

Sfuggito al blitz del 7 novembre scorso che vide coinvolti 37 indagati per associazione per delinquere finalizzata alle estorsioni e al traffico di stupefacenti, Abbinante era stato raggiunto da dichiarazione di latitanza il 9 gennaio 2024. È stato stanato nel comune di Castelvolturno, solo in casa al momento dell’accesso all’interno dell’abitazione dei carabinieri della compagnia di Napoli Stella e dai militari del nucleo investigativo di Napoli.