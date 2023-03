“Napoli città del Cinema”, il libro del Mattino presentato al Suor Orsola

Da Assunta Spina del 1915 a Mixed by Erry in questi giorni ancora nelle sale. Ci sono oltre 100 anni di storia del grande cinema italiano raccontato attraverso trenta storiche pellicole con ambientazione partenopea tra le pagine di “Napoli città del cinema”, il volume che il quotidiano “Il Mattino” darà in omaggio ai suoi lettori domani (venerdì 31 marzo) per celebrare il momento d’oro del cinema napoletano, sia sotto il profilo della produzione che delle ambientazioni.