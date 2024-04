Palazzo Reale di Napoli, restaurata la Prima Anticamera dell’Appartamento di Etichetta

Torna a splendere la Prima Anticamera dell’Appartamento di Etichetta del Palazzo Reale di Napoli. E lo fa dopo 280 giorni. È stato presentato oggi l lavoro di restauro iniziato il 20 luglio scorso. Sono stati necessari 660mila euro, 280 giorni e circa 60 persone. Ricercatori, restauratori, allestitori e artigiani hanno lavorato all’unisono per rendere nuovamente fruibile, secondo gli standard di sicurezza moderni, l’Anticamera. Un investimento importante per portare agli antichi fasti la stanza. Antichi, ma non antichissimi. Sono stati fondamentali due inventari di epoca sabauda, uno del 1874 e l’altro del 1907.

Servizio di Vincenzo Cimmino