Napoli, il presidio degli studenti manganellati davanti al Consiglio comunale

Prima la conferenza stampa all’esterno del Teatro San Carlo. Poi il presidio sotto il consiglio comunale di Napoli. A meno di 24 ore dagli scontri di ieri in via Toledo, tra polizia e manifestanti anti Nato, gli attivisti napoletani puntano il dito sulle responsabilità dell’amministrazione comunale. Sette feriti e tre contusi, è il bollettino riportato stamani dai promotori della protesta di ieri, promossa in concomitanza con la celebrazione dei 75 anni dell’Alleanza Atlantica al Massimo napoletano.

Servizio di Alessio Liberini