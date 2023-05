Napoli, Pisani accolto dagli applausi dei colleghi al suo arrivo in Questura

(LaPresse) Il capo della Polizia, Vittorio Pisani, si è recato in Questura a Napoli per partecipare alla cerimonia di intitolazione della sala riunioni della Squadra mobile del capoluogo campano in memoria del primo dirigente della Polizia di Stato Mario Bignone, scomparso a soli 44 anni, a Palermo. Al suo arrivo tanti gli applausi degli agenti presenti che hanno gridato «Vittorio, Vittorio». Con lui il questore di Napoli, Alessandro Giuliano.